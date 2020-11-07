07 Kasım 2020 Cumartesi 17:46 | Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan uyarı: Kovid-19'un zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayıldığını belirterek, "Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu.
Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı.
"COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın."