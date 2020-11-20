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20 Kasım 2020 Cuma 18:15 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz." ifadelerini kullandı.

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