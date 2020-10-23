Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Salgın Anadolu'da ikinci döneminde

Bakan Koca'nın konuşmalarının satır başları;

Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz.

Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir.

Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddi, gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekir.

Her şeyden önce, dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz, mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım.

Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur.

Dışarıya çıkmışsak kalabalıktan uzak durmalıyız. Evimiz dışında başkalarıyla paylaştığımız her yerde maske takalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu tedbirlerdir.

Grip aşısı herkese yapılmayacak, böyle bir durum yok.

Bursa'da filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz.

400 bin grip aşısı eczanelere dağıtıldı, devamı gelecek.