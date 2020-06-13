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  3. Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret
13 Haziran 2020 Cumartesi 22:55 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin bir kare fotoğrafa da yer verdi.


Paylaştığı fotoğrafın güncel olduğunu ifade eden Bakan Koca, şu yorumda bulundu:

"Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir."
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