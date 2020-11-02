Bakan Koca'dan İzmir'e Kovid-19 uyarısı: Koronavirüsün yayılması çok elverişli

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Koca, paylaşımında, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması kontrolümüze bağlı. Kovid-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim." ifadesini kullandı.

İZMİR’DE ŞU ANKİ ŞARTLAR COVID-19’UN yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. COVID-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

BAKAN KOCA: İSTANBUL'DAYSANIZ AYRILMAYIN

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yükselen vaka artışları hakkında paylaşımlar da bulundu.

Türkiye genelinde yükselen vaka artışlarının yüzde 40'lık bir diliminin İstanbul'dan kaynaklandığını söyleyen Bakan Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." dedi,



Dış illerden gelen akrabalarla temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen Bakan Koca, "İstanbul'a dönen büyüklerinizi ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin." açıklamalarında bulundu.