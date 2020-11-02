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02 Kasım 2020 Pazartesi 23:33 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan İstanbul'a Kovid-19 uyarısı

Bakan Koca'dan İstanbul'a Kovid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da hızla artan vaka sayıları hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde yükselen vaka artışlarının yüzde 40'lık bir diliminin İstanbul'dan kaynaklandığını söyleyen Bakan Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." dedi,

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de isteyerek, şunları kaydetti:

Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin.
Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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