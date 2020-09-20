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20 Eylül 2020 Pazar 15:09 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan "influenza" uyarısı

Bakan Koca'dan "influenza" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım." ifadesini kullandı.

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