Bakan Koca'dan 5 il için uyarı geldi: Risk devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya ve Ordu'ya ilgili yaptığı koronavirüs değerlendirmesinde, 5 il için riskin devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 il için riskin devam ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.
Bakan Koca, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya ve Ordu valileri ve il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı.
Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek vaka sayılarının görüldüğü Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirtti.
Bu illeri yakından izlediklerini vurgulayan Koca, söz konusu illerdeki test kapasitesi ve filyasyon ekiplerini artırdıklarını açıkladı.
Bakan Koca, "Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. pic.twitter.com/ACuyK3GuUQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020