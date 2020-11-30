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30 Kasım 2020 Pazartesi 12:03 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: "Yarın çok pişman olabiliriz"

Bakan Koca: "Yarın çok pişman olabiliriz"

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, koronavirüs salgınında tedbiri bir an bile elden bırakmamanın önemine vurgu yaparak, "Bugün virüsü hafife alırsak yarın çok pişman olabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının gidişatına yönelik vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bakan Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "hafife alma" notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

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