Bakan Koca: "Yarın çok pişman olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının gidişatına yönelik vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bakan Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "hafife alma" notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kaydetti: