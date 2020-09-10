Bakan Koca uyardı: Vaka sayısı son günlerde önemli oranda artmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği'nde koronavirüs ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarında satır başları şöyle:

Van’da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı hızla 128’e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek istiyoruz. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor. Van’da 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6.

Yalnızca Van'da değil, Orta ve Doğu Anadolu'da sıkıntılarımız oldu. Van'da 80 olan filyasyon ekibimizi 128'e çıkardık. Filyasyon süresini düşürdük. Günübirlik test yapmak istiyoruz.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Vaka sayısı son günlerde önemli oranda artmaya başladı.

Büyüklerimizin korunabilir olması çok önemli. Vakaların 65 yaş üstünde görülmesi büyük risk oluşturmakta. Pozitif olan kişilerin izolasyonunu dikkatle yapmamız gerekiyor. Hemşehrilerimizi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum. Az sonra İl Sağlık Müdürlüğü'müz ve baş hekimlerimizin katılımı ile toplantı gerçekleştireceğiz.

Temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz eden her ilde maalesef vaka sayısında artış görüyoruz.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.

(Koronavirüsle mücadele) Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemle yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı bu dönemde hızla 128'e çıkardık.