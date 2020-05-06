Bakan Koca paylaştı: Salgına karşı vatandaşımızın yanındayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sudan'dan getirilen Türkiye vatandaşı Mehmet Hanefi Aydın'ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tedaviye muhtaç vatandaşlarını yurt dışından getirmeye devam ettiği operasyonları başarı ile yönetiyor.
Sudan'dan getirilen koronavirüs hastası Mehmet Hanefi Aydın'ın sağlığına ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız.