Bakan Koca, İzmir'de kararlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından , İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.
İZMİR İL SAĞLIK TOPLANTISI KARARLARI: Çadır kentlerde COVID-19’a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi. pic.twitter.com/C1lpbAKi9R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020