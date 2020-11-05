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05 Kasım 2020 Perşembe 21:58 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, İzmir'de kararlarını açıkladı

Bakan Koca, İzmir'de kararlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından , İzmir İl Sağlık Toplantısı'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.

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