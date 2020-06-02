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  3. Bakan Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız
02 Haziran 2020 Salı 22:33 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız

Bakan Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

(AA)


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