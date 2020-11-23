Bakan Koca açıkladı: Faz-I koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Faz-I koronavirüs aşısının 44 kişiye uygulandığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.
Bakan Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı.
TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020