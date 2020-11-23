  • $7,8748
  • 9,3269
  • 465.292
  • 1314.25
  • Haberler
  • Sağlık
  • Bakan Koca açıkladı: Faz-I koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı
23 Kasım 2020 Pazartesi 19:02 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı: Faz-I koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı

Bakan Koca açıkladı: Faz-I koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Faz-I koronavirüs aşısının 44 kişiye uygulandığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı.

<p>Mahremiyet ruhun kendini güvende hissetmesidir... </p><p>Mahremiyet eğitimi dediğimiz 'özel bölge

Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşı nasıl nakledilecek? işte merak edilen sorunun cevabı

24 Kasım Salı burç yorumları nasıl?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.