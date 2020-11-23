Bakan Koca açıkladı: Faz-I koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı.