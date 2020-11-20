Bakan Koca açıkladı: 20 bin başvuru aldık

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısına gönülü olan vatandaşlar hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.