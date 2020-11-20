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20 Kasım 2020 Cuma 23:09 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı: 20 bin başvuru aldık

Bakan Koca açıkladı: 20 bin başvuru aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına gönüllü olan vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısına gönülü olan vatandaşlar hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür." ifadelerini kullandı.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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