Bakan Koca, '7 Nisan Dünya Sağlık Günü' mesajı yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla kutlanmaya başlandığını belirten Koca, şu çağrıyı yaptı:

"Bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun."