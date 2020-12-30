30 Aralık 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:
Avustralyalı Büyükelçi'den Türk sağlık sistemine övgü
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine, uygulanan tedavi için teşekkür etti. Innes-Brown sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, tedavi için bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi'nden memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk sağlık sistemine övgü yapan Büyükelçi, şu sözleri kaydetti:
Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum! Türkiye’nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var. pic.twitter.com/2zS87dkX9z— Marc Innes-Brown (@AusAmbTurkey) December 29, 2020