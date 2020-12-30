Avustralyalı Büyükelçi'den Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, tedavi için bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi'nden memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk sağlık sistemine övgü yapan Büyükelçi, şu sözleri kaydetti:

Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’ndeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum! Türkiye’nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var. pic.twitter.com/2zS87dkX9z — Marc Innes-Brown (@AusAmbTurkey) December 29, 2020