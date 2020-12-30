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30 Aralık 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:

Avustralyalı Büyükelçi'den Türk sağlık sistemine övgü

Avustralyalı Büyükelçi'den Türk sağlık sistemine övgü

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine, uygulanan tedavi için teşekkür etti. Innes-Brown sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, tedavi için bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi'nden memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk sağlık sistemine övgü yapan Büyükelçi, şu sözleri kaydetti:

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