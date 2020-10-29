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  • Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için toplanacak... Artan vakalar gündemde
29 Ekim 2020 Perşembe 00:27 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için toplanacak... Artan vakalar gündemde

Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için toplanacak... Artan vakalar gündemde
IHA

Avrupa Birliği, Konseyi Başkanı Charles Michel, koronavirüs vakalarının hızlı artması nedeniyle 21 Ekim'de AB liderlerine gönderdiği davet ettiğini duyurması ardından ülke başkanlarının toplantıya katılması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Ekim’de AB liderlerini Covid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet ettiğini duyurmasının ardından AB devlet ve hükümet başkanlarının yarın video konferans yoluyla bir araya gelmesi bekleniyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Avrupa’da artan korona virüs vakalarının ardından geçtiğimiz hafta Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Liderleri 29 Ekim 2020’de Covid-19 ile ilgili olarak gayrı resmi bir video konferansa davet ediyorum. Covid-19 ile savaşmak için ortak çabamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Michel’in çağrısının ardından AB liderlerinin yarın video konferans yoluyla bir araya gelerek Covid-19’u görüşmesi bekleniyor.

Avrupa çapında ikinci dalga salgının yaşandığı günlerde üye ülkeler arasında takip programları ve karantina konularının ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Son liderler zirvesinde konunun ele alınmasına rağmen somut bir sonuç elde edilmemişti.

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