'Aşısı bulunacak ancak altı aydan önce çıkmaz'

Prof. Dr. Unutmaz, “Tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek. Örneğin HIV/AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edilebilen sonuçlara Kovid-19’da 3-4 ayda ulaşıldı. 6 ay-1 yıldan önce aşının piyasaya çıkacağını sanmıyorum. Bu bile normalden çok daha hızlı olur” dedi.

ÖNCE TEST, SONRA TECRİT



Türkiye’nin ABD ve pek çok Avrupa ülkesinin tam tersine çok doğru adımlar attığını söyleyen Unutmaz, “Bu noktadan sonra salgını kontrol etmenin yolu, mümkün mertebe çok test yapmak. Güney Kore 200 binden fazla kişiye test yaptı ve daha semptomlar oluşmadan birçok kişiyi bu şekilde izole etti” dedi.

3 MİLYAR İNSANA BULAŞIR



Prof. Dr. Unutmaz, kontrol edilemediği takdirde 2-3 milyar insanın bu virüsle enfekte olacacağını söyledi. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine de değinen Unutmaz, “Genetik olarak Türkler virüse dayanıklı gibi spekülasyonlar yüzünden durumu hafife alacak insanların virüsü yaymasının vebali çok büyük” ifadesini kullandı. Unutmaz ayrıca , “Sağlık personelinin de tercihi olan N95 maskesi kullanılmalı. Diğerleri virüsü önlemek için yeterli değil” şeklinde konuştu.

SICAKLARA GÜVENMEYİN



Hava ısınınca etkisi azalacak yönündeki görüşlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, şöyle konuştu: “17 yıl önceki SARS hava ısındığı için azalmadı, çok büyük önlemler alınarak kontrol edildiği için durduruldu. Havaların sıcaklığına güvenmeyelim, ne olacağını kimse tam bilmiyor.”

DHA