Aşılamaları hızlandırmak isteyen ABD'den yeni karar: İnsanlara yarım doz aşı verilecek

ABD’nin aşılama programının başında bulunan Moncef Slaoui, ABD hükûmetinin koronavirüse karşı uygulanan aşılamaların dozlarını yarıya düşürme kararı aldığını açıkladı.

Aksam.com.tr’nin Reuters’tan aktardığı habere göre, aşılamaların hızlandırılabilmesi için uygulanması öngörülen yeni kararla ilgili olarak ABD Gıda ve İlaç Müdürlüğü ile aşı üreticisi Moderna arasında görüşme gerçekleştiriliyor.

Yeterli etkiyi gösterebilmesi için iki doz şeklinde yapılması gereken Moderna aşısıyla ilgili konuşan Slaoui, şunları kaydetti:

“18 ilâ 55 yaş arasındaki insanlara yapılması gereken aşıların dozlarını yarıya indirirsek, planlananın iki katı insana aşı yapabiliriz.”

ABD, 2020 yılının sonuna kadar 20 milyon vatandaşını aşılamayı planlıyor.

Haberin Özeti

ABD, koronavirüse karşı uygulananplanlıyor.