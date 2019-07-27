Çocuk bekleyen çiftlere ve kanser hastalarına umut olan arı sütüne talep arttı

Özel gıdalar arasında gösterilen ve faydaları saymakla bitmeyen bal ve diğer arı ürünlerine ilgi, son yıllarda büyük artış gösterdi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre son 5 yılda kişi başına düşen bal tüketim oranı yüzde 5 arttı. Doğal besin, antibiyotik etkilerinin yanı sıra tıpta tamamlayıcı tedavilerde de kullanılan arı ürünleri, kanserli hastalardan bebek bekleyen çiftlere umut oluyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organik Tarım Bölümü öğretim Görevlisi ve Apiterapi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Derneği Başkanı İbrahim Yavuz, arı sütünün arılarda olduğu gibi insanlarda da doğurganlığa etki ettiğini söyledi. Arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanılan ürünlerin başında geldiğini belirten Yavuz, AÜ kampüsü içerisindeki Antalya Teknokent'te AR-GE çalışmaları ve üretim yaptıklarını söyledi. 45 yıldır arılarla iç içe olan bir aileden geldiğini belirten İbrahim Yavuz, "Arı ürünleriyle tedavi (Apiterapi) tıp tedavisine tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir" dedi.

Arılardan bal, propolis, arı sütü, arı zehri, polen ürünlerini elde ettiklerini ifade eden Yavuz, ön koruyucu niteliği taşıyan propolisi arıların kendilerini korumak için ürettiğini, propolisin insan sağlığına da oldukça faydalı olduğunun keşfedildiğini aktardı. Propolisin anti bakteriyel etkisinden dolayı çocuklarda ve yetişkinlerde doğal antibiyotik olarak kullanıldığını da kaydeden İbrahim Yavuz, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kanser tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor" dedi.

GENÇ İŞÇİ ARILARIN YUTAK ALTI BEZİNDEN SALGILANIYOR

Genç işçi arıların yutak altı bezinden salgıladığı besin değeri yüksek arı sütünün besleyici bir gıda olduğuna dikkati çeken Yavuz, ana arının ömrü boyunca genç ve doğurgan kalabilmesi için arı sütünü kullandığını anlattı. 45 günlük arı ömrünü 5- 7 yıla çıkaran bu sütün çok sayıda faydası olduğunu da kaydeden İbrahim Yavuz, "Ana arının fizyolojik olarak büyük olmasını ve 5- 7 yıl yaşamasını sağlayan arı sütüdür. Normalde arılar 45 gün yaşar. Aslında bu süt, bir gençlik ve hayat iksiri. Genç işçi arılar bu sütle ana arıyı besleme amacı güder. İnsan sağlığı için de yüksek besin kaynağı özelliği nedeniyle doğal bir yaşam iksiri haline geldi. 30 yıldır kullanılıyor. Çok az üretiliyor Türkiye'de" diye konuştu.

HEM KANSERE, HEM BEBEK DÜŞÜNENLERE İYİ GELİYOR

Kanser hücrelerini cansızlaştırdığı için arı sütünün kanser hastalarında da tamamlayıcı tedavi ürünü olarak kullanıldığını anlatan İbrahim Yavuz, "Hücre yenileyici özelliği var. Tüp bebek tedavisinde de yumurta ve sperm kalitesini artırmak amacı ile kullanılmaktadır. Ana arı günde 2 bin 500 yumurta atabiliyor petek gözlerine. Bu arı sütü sayesinde oluyor. Doğadakini, doğal yöntemlerle insanlara aktarıyoruz. Arı sütü dünyadaki en kıymetli 3 üründen biri" diye konuştu.

(DHA)