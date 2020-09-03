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  3. Antikorlar 4 ay koruyor
03 Eylül 2020 Perşembe 02:04 | Son Güncelleme:

Antikorlar 4 ay koruyor

Antikorlar 4 ay koruyor

İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikor konusunda umut verdi.

deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü. Harvard Üniversitesi uzmanları, çalışmanın değerlendirmesini şöyle yaptı: “Doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşı, uzun süreli antikor üretilmesini teşvik ederse Kovid-19’a karşı kazanılacak bağışıklık çabuk sona ermez. Böylece salgının bitmesi hızlanır.”

STEROID ETKİSİ

Öte yandan DSÖ ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının Kovid’e bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı bildirildi.

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