Antikorlar 4 ay koruyor

deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü. Harvard Üniversitesi uzmanları, çalışmanın değerlendirmesini şöyle yaptı: “Doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşı, uzun süreli antikor üretilmesini teşvik ederse Kovid-19’a karşı kazanılacak bağışıklık çabuk sona ermez. Böylece salgının bitmesi hızlanır.”

STEROID ETKİSİ



Öte yandan DSÖ ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının Kovid’e bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı bildirildi.