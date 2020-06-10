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  3. Antikor testi nedir ve nasıl yapılır? 81 ilde antikor testi uygulanacak!
11 Haziran 2020 Perşembe 11:06 | Son Güncelleme:

Antikor testi nedir ve nasıl yapılır? 81 ilde antikor testi uygulanacak!

Antikor testi nedir ve nasıl yapılır" 81 ilde antikor testi uygulanacak!

Antikor testi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, pazartesi itibariyle 81 ilde antikor testi uygulanacağını açıkladı.

Antikor testi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, pazartesi itibariyle 81 ilde antikor testi uygulanacağını açıkladı. Bunun üzerine Antikor testi nedir, ne işe yarıyor? Covid Antikor testi nasıl yapılır? soruları merak edilmeye başlandı. Antikor testleri sayesinde virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığı belirlenecek.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüslere maruz kaldıklarında, kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu antikorlar, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta yayılmasının önüne geçer.

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