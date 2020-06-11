Antikor testi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, antikor testlerinin pazartesi itibariyle 81 ilde yapılacağını açıkladı. Konu üzerine vatandaşlar, “Antikor testi nedir, nasıl yapılır? Antikor testi ne işe yarıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan testler sayesinde toplumda yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı belirlenecek. Antikor testi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsan vücudunda patajone maruz kalınması halinde vücut kan ve dokularda yaşayan antikorlar üretiyor. Bu proteinler, virüse yapışarak, çoğalıyor ve enfeksiyonunun vücutta yayılması önlüyor. Antikor testi vücudun antikor üretip üretmediğine dikkat ediyor. Vücutta antikor bulunması halinden bireyin bağışıklık kazandığı tespit ediliyor.

ANTİKOR NEDİR?

Antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

ANTİKOR TESTİ NASIL YAPILACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özkan, Avrupa’da bazı ülkelerde ‘Toplum salgına karşı bağışıklık kazandı mı?’ sorusu üzerine antikor geliştirilmeye başlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 150 bin haneye ulaşacağız söylemini hatırlatan Prof. Dr. Seçil Özkan, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hanelerden rastgele bir kişi seçilecek ve o kişiden kültür testi alıp hasta olup olmadığı kontrol edilecek. Daha sonra kan örneği alınıp antikor bakılacak. Bu sayede hastalık geçirilip geçirilmediği ya da bağışıklık kazanılıp kazanılmadığını öğreneceğiz.” dedi.