Antikor nedir, ne işe yarar? Antikor kısaca ne anlama gelir?

Korona virüs salgını dünya çapında bir etki yaratmış durumda. Hal böyle olunca da başta coronavirüs olmak üzere vatandaşlar birçok hastalık terimine karşı bilinçli ve bilgi sahibi olmak istiyor. Antikor ne işe yarar diye merak ediliyor. Antikor kısaca ne anlama gelir? Detaylar haberimizde…

ANTİKOR NEDİR?

Herhangi bir hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı karşıt madde antikordur. Antikor vücut tarafından üretilen organik bir bağışıklık maddesidir. Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebebiyet veren maddelere de ‘antijen’ adı verilir.

ANTİKOR NE İŞE YARAR?

Bazı durumlarda antikorlar harekete geçmekte güçlük çeker ve virüsler karşısında etkisiz kalır. Antikorların harekete geçmesi için kullanılan bir unsur da aşılardır. Vücuda aşı yolu ile zayıflatılmış veya öldürülmüş mikrop verilirse, vücut bu mikropların maddelerine karşı antikor yaparak o mikrobun hastalandırıcı olanına karşı da direnç kazanmış olur. Bu duruma ‘bağışıklık’ diyoruz. Bağışıklığı sağlayan şey esasen antikorlardır.