  • $7,3704
  • 9,0513
  • 447.301
  • 1479.91
21 Ağustos 2020 Cuma 04:24 | Son Güncelleme:

Antibiyotikten daha etkili! Öksürüğe bal kalkanı

Antibiyotikten daha etkili! Öksürüğe bal kalkanı

Oxford'un araştırmasına göre bal, öksürük ve soğuk algınlığına karşı ilk basamak tedavide antibiyotiklerden daha etkili.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi araştırmasında balın üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ilk basamak tedavide antibiyotiklerden daha etkili olduğu tespit edildi. Araştırma kapsamında farklı yaşlarda bin 700’den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneyler yapıldı. Deneyler, balın öksürüğün sıklığı ve şiddeti olmak üzere semptomların iyileştirilmesi açısından normalden daha etkili olduğunu gösterdi. Deneylere katılan hastaların yüzde 36’sının öksürme sıklığı azaldı ve yüzde 44’ünde öksürük şiddeti düştü. Çalışmalarda ayrıca, bal ile tedavi olanların semptomlarının iki gün daha az sürdüğü görüldü.

Araştırmacılar yan etkisi olmayan balın, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı için reçete edilen antibiyotiklere alternatif olarak önerilebileceği görüşünde.

<p>Koronavirüs aşılarını taşıyan THY uçağı saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaktan

Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Ormancılar yılbaşı öncesi ''çam ağacı nöbeti''nde

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.