Antibiyotikler de kalbi vuruyor
Amerikan Kardiyoloji Dergisi’nde yayımlanan bir makaleyle, British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, Ciprofloksasin veya Cipro gibi antibiyotikleri kullanan insanların, kalp hastalığı taşıma olasılığının diğer antibiyotik türlerini kullanan hastalara oranla 2.4 kat daha fazla olduğunu raporladı.
Bu rapora göre, hastalarda yaygın olarak görülen kalp hastalıklarından biri olan mitral kapak yetersizliği özellikle ilacın kullanıldığı günden sonraki 30 gün içerisinde yükseliyor.