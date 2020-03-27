Anksiyete bozukluğu nedir? Anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir?

Anksiyete bozukluğu belirtileri merak ediliyor. Evham hastalığı olarak bilinerek genelleşmiş anksiyete bozukluğunda, en azından 6 aydır ve haftanın çoğu günü var olan, kişinin kontrol etmekte zorluk yaşadığı aşırı evham ve endişe hali yaşanıyor. Anksiyete ile ilgili detaylar haberimizde…

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Anksiyete; sinirlilik, korku, endişe ve endişeye neden olan çeşitli bozukluklar için kullanılan genel bir terimdir. Bu bozukluklar, nasıl hissettiğimizi ve nasıl davrandığımızı etkiler ve fiziksel belirtilere neden olabilir. Hafif kaygı belirsiz ve huzursuzdur, şiddetli anksiyete ise günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir.

Kişiler her durumda olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi denetimlerinin dışındadır. Anksiyete bozukluğunda aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan endişe hali ise gün boyunca sürer.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anksiyete bozukluğunda yaygın olarak görülen belirtiler şu şekilde;

-Aşırı Endişe

-Heyecanlı hissetme

-Huzursuzluk

-Yorgunluk

-Konsantre olamama

-Aşırı sinirlilik

-Gergin kaslar

-Uyku bozuklukları

-Panik ataklar

-Sosyal kaygı bozukluğu

-Mantıksız korkular