Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak! Ankara Üniversitesi personel alımı şartları neler?

Ankara Üniversitesi rektörlüğü hemşire kadrosu için 83 personel alımı yapma kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda KPSS 3 şartı istendiği biliniyor. Ankara Üniversitesi personel alımı şartları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

PERSONEL ALIMI GEREKLİ BELGELER

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 5 gün içerisinde;

-Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)

-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

-Kimlik Kartı

-KPSS (B) grubu sonuç belgesi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde bulunan başvuru formu 25.03.2020-29.03.2020 tarihleri arasında eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Şahsen veya adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

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