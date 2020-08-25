Alzheimer'a çare olacak keşif! Çöpteki nöronlardan yeni hafıza

Beyin nöronlarının sürekli ürettikleri biyolojik çöpleri atmak için ‘nöronal kalite kontrol sistemi’ne ihtiyaç duyduğu ve bu çöplerin birikmesi durumunda toksik hale gelip beyne zarar verdiği saptandı. UPS adlı sistemin aynı zamanda yeni belleklerin oluşturulmasında gerekli olan kullanılmış proteinlerin ayıklanmasında da rol aldığı kaydedildi. Doğru çalışamaması durumunda protein dengesini bozulduğu ve sinir bağlantılarının kaybına yol açtığı belirlenen UPS’yi kısmen bloke edilen bilim insanları, hafızayı geri yüklemek için işlevini kaybeden beyin hücrelerini bellek çöpünden geri kazanmayı başardı.

