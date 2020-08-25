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  3. Alzheimer'a çare olacak keşif! Çöpteki nöronlardan yeni hafıza
25 Ağustos 2020 Salı 00:23 | Son Güncelleme:

Alzheimer'a çare olacak keşif! Çöpteki nöronlardan yeni hafıza

Alzheimer'a çare olacak keşif! Çöpteki nöronlardan yeni hafıza

Rus ve Singapurlu bilim insanları, Alzheimer'ın tedavisi için umut veren çözüm buldu.

Beyin nöronlarının sürekli ürettikleri biyolojik çöpleri atmak için ‘nöronal kalite kontrol sistemi’ne ihtiyaç duyduğu ve bu çöplerin birikmesi durumunda toksik hale gelip beyne zarar verdiği saptandı. UPS adlı sistemin aynı zamanda yeni belleklerin oluşturulmasında gerekli olan kullanılmış proteinlerin ayıklanmasında da rol aldığı kaydedildi. Doğru çalışamaması durumunda protein dengesini bozulduğu ve sinir bağlantılarının kaybına yol açtığı belirlenen UPS’yi kısmen bloke edilen bilim insanları, hafızayı geri yüklemek için işlevini kaybeden beyin hücrelerini bellek çöpünden geri kazanmayı başardı.

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