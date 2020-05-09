Aksine üzerine gidin! Kaygı fazlası adaptasyon bozar

YELDA GÖKDAĞ



Pek çok kişi ya salgına çok fazla odaklanıyor ya da yok sayıyor. Her ikisinin yarattığı psikolojik etkiler ise kişilerin olduğu kadar toplumun da psikolojisi ve sağlığını tehlikeye atıyor. Prof. Dr. Oğuz Berksun, salgının psikolojimiz üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtulmanın yollarını anlattı: “Fobik durumlarla baş etmenin yolu üzerine gitmekten geçiyor. Kaygı fazlası hayata adaptasyonu bozar. Bunu bilinçli bir yaşam biçimini benimseme diye algılayın. Esas sorun geçmişten ders alarak bundan sonraki uyumumuzun hangi düzeyde olacağıyla ilgili.”