Akdeniz Ateşi nedir? Akdeniz Ateşi hastalığı belirtileri nedir?

Akdeniz Ateşi hastalığı belirtileri nedir? Türk, Orta Doğu Arap toplumlarında ve Japonlarda görülebilen ateşli bir hastalık çeşididir. 3 veya 4 gün süren Akdeniz Ateşi karın göğüs ve eklem ağrılarına sebep oluyor. Akdeniz Ateşi nedir? sorusunun yanıtını merak eden kişiler için detaylar haberimizde.

AKDENİZ ATEŞİ NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi, Türk, Orta Doğu Arap toplumlarında ve Japonlarda görülen irsi ateşli hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve eklem ağrısı nöbetleri yapan bir hastalıktır. Nöbetler genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda nöbetler dışında hiçbir belirti yoktur.

Ataklar halinde tekrarlayan, 3-4 gün sürebilen, ateşin de eşlik ettiği karın zarında iltihaplanma nedeniyle karın ağrısı, göğüs kafesinde ağrı ve batma hissi (plevit-akciğer zarı iltihabı) ve eklem ağrısı-şişliği (artrit-eklem iltihabı) ile karakterizedir. Bazen bacakların ön yüzünde deride kızarıklık da tabloya eklenebilir. Genellikle bu yakınmalar hiç tedavi verilmese bile 3-4 gün içinde kendiliğinden geçebilir. Tekrarlayan ataklar zaman içinde vücudumuzda amiloid adı verilen proteinin birikimesine neden olur. Amiloid en sıklıkla böbreklerde birikerek, kronik böbrek yetmezliğine neden olabilir. Daha az olarak damar çeperlerinde birikerek vaskülit tablosuna yol açabilir.