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05 Kasım 2020 Perşembe 00:26 | Son Güncelleme:

Akciğerin yapısını bozuyor, etkisi aylarca sürüyor

Akciğerin yapısını bozuyor, etkisi aylarca sürüyor

Prof. Mauro Giacca ve ekibi koronavirüsün yarattığı uzun dönemli tahribatlara ilişkin bir çalışmaya imza attı. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği ise koronanın sonucu olarak ortaya çıkan deri reaksiyonlarının kalıcı olduğunu belirledi.

King’s College London’dan Prof. Mauro Giacca ve ekibi koronanın yarattığı uzun dönemli tahribatlara ilişkin bir çalışmaya imza attı. Giacca, “Hasta, koronayı atlatsa bile bıraktığı hasar çok büyük oluyor. Akciğer hücrelerinde yarattığı yapısal değişiklikler haftalarca veya aylarca süren semptomları açıklıyor” dedi.

AYAKLARI DA VURUYOR

Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, 39 ülkeden hastaların semtpomlarıyla ilgili veri tabanını inceledi ve koronanın sonucu olarak ortaya çıkan deri reaksiyonlarının kalıcı olduğunu gördü. Ayak parmaklarında şişkinlik, soluk veya mor renk, kaşınma, ağrılı şişkinlikler ve lezyonlar tespit edildi.

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