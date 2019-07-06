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HIV virüsü tarihe karışacak

HIV virüsü tarihe karışacak

Bilim insanları, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü yok edebilen bir yöntem bulduklarını açıkladı.

ABD’deki Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi NeuroAIDS Merkezi'nden bilim insanları, 29 farenin kullanıldığı bir araştırmada, gen değiştirme tekniği uygulayarak HIV virüsünden etkilenmiş hücreleri yok etmeyi başardı. NeuorAIDS Merkezi direktörü Kamel Khalili, çalışmanın HIV virüsünün tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ortaya koyduğunu ve AIDS’in tedavisi için önemli bir adım atıldığını söyledi. Yöntemin bu yıl içinde insanlar üzerinde de denenmesi bekleniyor. 

Deney sonucunda hayvanların yüzde 30'unda virüslerin temizlendiği görüldü. 

(Güneş)

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