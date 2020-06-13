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  3. ABD'li bilim insanlarından mutasyon araştırması... Bulaşıcılık artmış olabilir!
13 Haziran 2020 Cumartesi 19:19 | Son Güncelleme:

ABD'li bilim insanlarından mutasyon araştırması... Bulaşıcılık artmış olabilir!

ABD'li bilim insanlarından mutasyon araştırması... Bulaşıcılık artmış olabilir!

ABD'li bilim insanları koronavirüsün ,uğradığı mutasyon sonucu, bulaşıcılığının artmış olabileceği belirtiyorlar. Söz konusu mutasyonun salgın açısından seyrini inceleyen araştırmacılar, ABD ve Latin Amerika'da çok yüksek sayıda vaka görülmesinin bu sebeple olduğunu düşünüyor.

ABD'li araştırmacılar koronavirüsün insan hücrelerini daha kolay enfekte edecek şekilde mutasyona uğradığına inandıklarını söyledi.

Ntv.com.tr'nin yer verdiği habere göre, uzmanlar mutasyon sonrası bulaşıcılığın artmış olabileceğini düşünüyor.

Florida'daki "Scripps Araştırma Enstitüsü" araştırmacıları koronavirüsün mutasyona uğradığını ancak bunun küresel salgının gidişatını değiştirecek düzeyde olup olmadığının yapılacak çalışmalar sonrasında belli olacağını açıkladı.

Uzmanlar, mutasyona uğrayan virüsün insan hücreleri arasında bulaşıcılığının artması nedeniyle, ABD ve Latin Amerika'da çok yüksek sayıda vaka görülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ "NORMAL" DEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü daha önce, koronavirüste şimdiye kadar görülen mutasyonların normal olduğunu, bulaşıcılığı artırdığına ya da daha ölümcül bir hale getirdiğine yönelik ellerinde henüz bir veri olmadığını söylemişti.

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