Koronavirüsü atlatanlarda bağışıklık süresi şaşırttı

ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları "yok artık" dedirtti. Koronavirüs geçirip iyileşen hastaların vücudunda 8 aya kadar bağışıklık olduğu kaydedildi. Aynı zamanda koronavirüse karşı oluşan bu bağışıklık, kişileri ağır enfeksiyondan 10 yıla kadar koruyabiliyor.

NY Times'ta yer alan habere göre, ABD La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nde yapılan yeni bir çalışma koronavirüs enfeksiyonundan sekiz ay sonra, iyileşen çoğu kişide hala virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıktı. Çalışmayı yöneten virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir." dedi.

185 KİŞİ İNCELENDİ

Covid-19 geçirmiş 19-81 yaş arası 185 kişi ile yapılan çalışma da hastaların çoğunun hastaneye yatmayı gerektirmeyen hafif semptomları vardı. Kişilerden düzenli kan örneği alındı ve düzenli incelendi.

Bu hastalarda; antikorlar, gerektiğinde daha fazla antikor üretebilen B hücreleri ve diğer enfekte hücreleri öldüren iki tür T hücresi birlikte incelendi. Araştırmanın başındaki kişilerden Dr. Crotty, “Yalnızca birine bakarsanız, gerçekten tam resmi kaçırabilirsiniz. İncelemelerde antikor miktarı zamanla azalmasına rağmen, B hücresi ve T hücresinin virüs hafızası devam ediyor” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak antikorların enfeksiyondan altı ila sekiz ay sonra da dayanıklı olduğu tespit edildi.

İLK KORONAVİRÜSÜ YENEN İKİNCİSİNDEN 17 YIL KORUNUYOR

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da corona virüs hastalarının vücudunda iyileştikten sonra 17 yıl daha corona virüs ile savaşabilecek sayıda bağışık hücresi taşıması oldu. 2003 yılında Çin'deki Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu’nu (SARS-Cov) yenen bir hastanın, 17 yıl sonra hala corona virüse karşı bağışıklık hücreleri taşıdığı ortaya çıktı. Sars, ilk corona virüs olarak adlandırılıyor.

Daha önce İmmünolog Marion Pepper liderliğindeki Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, corona virüs enfeksiyonunun ardından üretilen belirli bağışıklık hücrelerinin vücutta en az üç ay kaldığını göstermişti.

Yeni bulgular, virüse karşı bağışıklığın kısa süreli olabileceğinden ve pandemiyi kontrol altında tutmak için aşıların tekrar tekrar uygulanması gerekebileceğinden endişelenen uzmanları rahatlatacak gibi görünüyor.