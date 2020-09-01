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  3. ABD'den çarpıcı bilimsel araştırma! Kan incelticiler koronavirüsü iyileştiriyor
01 Eylül 2020 Salı 00:08 | Son Güncelleme:

ABD'den çarpıcı bilimsel araştırma! Kan incelticiler koronavirüsü iyileştiriyor

ABD'den çarpıcı bilimsel araştırma! Kan incelticiler koronavirüsü iyileştiriyor

Korona hastalarında kan pıhtılaşması olarak bilinen tromboz görülmesi üzerine yapılan araştırmada, kan incelticilerin Kovid-19'u atlatma şansını yükselttiği ortaya çıktı.

Koronavirüs sadece akciğerleri değil, kanın pıhtılaşmasını da etkiliyor. Kovid-19 hastalarında ince kılcal damarlarda tromboz meydana gelme ihtimali diğer ağır hastalardakinden daha yüksek. Bunun nedeni ise koronanın damarların içindeki endotel hücrelere de yerleşmesi.

ÖLÜM ORANI %50 AZALDI

Kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla, kan inceltici olarak bilinen Heparin, ASS ve antikoagülan ilaçları kullanılıyor. Bu ilaçlar kanın belli yapı taşlarının birbirine yapışmasını engelliyor. ABD’li hekimlerin araştırmasına göre, kan incelticilerle tedavi edilenlerin ölüm oranı %50 oranında azaldı. Araştırma, kan incelticiyle tedavi gören hastaların %29’unun öldüğünü ortaya koydu. Kan inceltici almayan gruptaki ölüm oranı ise %26’da kaldı. Ancak hastaların kronik ön rahatsızlıkları dikkate alındığında araştırmada yer alanlardan, kan inceltici ile tedavi edilenlerin ölüm oranının %47 daha az olduğu saptandı. Tedbir amacıyla düşük doz kan inceltici alanlarda ise ölüm oranının %50 oranında azaldığı görüldü.

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