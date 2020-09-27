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27 Eylül 2020 Pazar 10:38 | Son Güncelleme:

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yetkililer, şebeke suyunda beyin yiyen amip tespit ettiğini açıkladı.

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

AA'nın aktardığı habere Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.

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