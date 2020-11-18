ABD'de 30 dakikada sonuç veren evde koronavirüs testi kiti onaylandı

ABD'de 30 dakikada sonuç veren acil durumlarda kullanılabilecek koronavirüs testi FDA izninden geçti. Evde uygulanabilecek koronavirüs testi, hastaneler ve sağlık bakım noktalarında da kullanılabilecek.

FDA, test edilecek kişilerin yaşının 14’den küçük olması durumunda testin sağlık uzmanı tarafından yapılmasına vurgu yaptı.

EVDE SONUÇ VEREBİLEN İLK TEST

FDA Yetkilisi Stephen Hahn, “İnsanların kendilerine yapabileceği testlerin onaylanmasıyla, bu test evde sonuç verebilen ilk test oldu" dedi.

Mevcut durumda ABD 11 milyon 695 bin 711 korona virüs vak’asıyla ve 254 bin 255 can kaybı ile korona salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.