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06 Ekim 2020 Salı 20:37 | Son Güncelleme:

ABD ordusunda koronavirüs paniği: Pentagon alarma geçti

ABD ordusunda koronavirüs paniği: Pentagon alarma geçti
AA

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı. 

AA'nın aktardığı habere göre, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

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