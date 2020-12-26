6 kişilik yemek masasında virüs böyle dağılıyor! Havalandırma yoksa bulaş oranı artıyor

Japonya’da bulunan Hexagon Manufacturing Intelligence, hazırladığı simülasyonla havalandırmanın bulaşmaya etkisini gözler önüne serdi. Çalışmada 4.9 metre uzunluğunda, 3.7 metre genişliğindeki bir odada yemek için toplanan 6 kişi bulunuyor.

HER ŞEY 10 DAKİKADA OLUYOR



Bu kişilerden biri asemptomatik bir virüs taşıyıcısı. Simülasyonun bir bölümünde kapı ve camlar kapalı şekilde oturulurken, diğer bölümde ise iki cam ve kapı açık şekilde gösteriliyor. Her iki durumda da virüsün yayılma hareketi 10 dakikalık periyotta izleniyor. Camların kapalı olduğu durumda havada asılı kalan partiküller, camlar ve kapı açıldığında ise hava akımıyla bir süre sonra odayı terk ediyor. Böylelikle bulaş ihtimali büyük oranda düşüyor.