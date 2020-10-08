42 aşı 6 ay içinde hazır olabilecek

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla dünya genelinde 42 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 151 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında. Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 18’i birinci, 14’ü ikinci, 10’u ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bunlar arasında ön plana çıkanlar ABD’de “Moderna” ilaç firmasının Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) işbirliğiyle geliştirdiği aşı adayı “mRNA-1273”, İngiltere’de Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen “AZD1222”, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği “BNT162b1”. Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşı adayı “Coronavac” 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde test ediliyor.