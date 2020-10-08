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08 Ekim 2020 Perşembe 22:29 | Son Güncelleme:

42 aşı 6 ay içinde hazır olabilecek

42 aşı 6 ay içinde hazır olabilecek

DSÖ'nin verilerine göre dünya genelinde 6 ay içerisinde hazır olabilecek 42 aşı adayı var. Bunlar arasında ABD, İngiltere ve Çin'in geliştirdiği aşılar 3. deneme aşamasına geçti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla dünya genelinde 42 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 151 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında. Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 18’i birinci, 14’ü ikinci, 10’u ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bunlar arasında ön plana çıkanlar ABD’de “Moderna” ilaç firmasının Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) işbirliğiyle geliştirdiği aşı adayı “mRNA-1273”, İngiltere’de Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen “AZD1222”, Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği “BNT162b1”. Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşı adayı “Coronavac” 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde test ediliyor.

<p>Editör: <a href='mailto: duygu.gecu@turkmedya.com'>duygu.gecu@turkmedya.com</a></p><p>Kurgu: 

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