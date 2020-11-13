10 aşamada kurtaracak
Yüzde 90 başarılı sonuç alınan Pfizer ve BioNTech'in aşısında dağıtım başladı. -70 derecede korunması gereken aşı kuru buzlar ve sıcaklık sensörleriyle paketlenerek dağıtıma hazırlandı
Kovid-19’a karşı yüzde 90 etkili olan Pfizer ve BioNTech firmasının geliştirdiği aşı dağıtıma hazırlanıyor. Şimdiye dek yüz binlerce doz üretilen aşı, üretim hattından kargolanmasına kadar 10 aşamada insanlığı kurtaracak:
1- ÜRETİM: Aşı, steril fırçalamalar yapılan şişelerde toplanıyor.
2- ARITMA: Kirlenmemesi için sıvı filtrelendi.
3- DOLUM: 2021’de bir milyar doz hedefleniyor.
4- UYGUN DOZ: Aşılar, enjeksiyonlar için kullanılacak cam şişelere dökülmeye hazır.
5- KAPAKLAMA: Flakonlara mor kapaklar yerleştirildi.
6- GÜVENLİK: Aşının her bir dozu incelendi ve kontrol edildi.
7- SOĞUTMA: Aşının kararlı kalması için eksi 70 derecede tutulması gerekiyor.
8- NAKLİYE: Nakliye için donmuş durumda.
9- KARGO: Aşıların hepsi dağıtıma hazır.
10- KONTROL: Nakliye termal sıcaklık kontrolü sağlayan kasalarda yapılıyor.
Aşı sene sonunda ABD ve Avrupa’daki acil durumdaki kişilere yapılacak.