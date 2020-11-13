  • $7,6961
  • 9,0686
  • 463.635
  • 1271.75
13 Kasım 2020 Cuma 02:43 | Son Güncelleme:

10 aşamada kurtaracak

10 aşamada kurtaracak

Yüzde 90 başarılı sonuç alınan Pfizer ve BioNTech'in aşısında dağıtım başladı. -70 derecede korunması gereken aşı kuru buzlar ve sıcaklık sensörleriyle paketlenerek dağıtıma hazırlandı

Kovid-19’a karşı yüzde 90 etkili olan Pfizer ve BioNTech firmasının geliştirdiği aşı dağıtıma hazırlanıyor. Şimdiye dek yüz binlerce doz üretilen aşı, üretim hattından kargolanmasına kadar 10 aşamada insanlığı kurtaracak:

1- ÜRETİM: Aşı, steril fırçalamalar yapılan şişelerde toplanıyor.

2- ARITMA: Kirlenmemesi için sıvı filtrelendi.

3- DOLUM: 2021’de bir milyar doz hedefleniyor.

4- UYGUN DOZ: Aşılar, enjeksiyonlar için kullanılacak cam şişelere dökülmeye hazır.

5- KAPAKLAMA: Flakonlara mor kapaklar yerleştirildi.

6- GÜVENLİK: Aşının her bir dozu incelendi ve kontrol edildi.

7- SOĞUTMA: Aşının kararlı kalması için eksi 70 derecede tutulması gerekiyor.

8- NAKLİYE: Nakliye için donmuş durumda.

9- KARGO: Aşıların hepsi dağıtıma hazır.

10- KONTROL: Nakliye termal sıcaklık kontrolü sağlayan kasalarda yapılıyor. 

Aşı sene sonunda ABD ve Avrupa’daki acil durumdaki kişilere yapılacak.

<p>İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de 'donut' olarak bilinen hareketin Türkiye'd

İletişim Başkanlığından Red Bull Türkiye'nin paylaşımına yanıt: Formula 1'in hareketi Türkiye'de 'simit' adını alacak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın son günü burçları neler bekliyor? 13 Kasım burç yorumları

Ermenistan'da sokaklar karıştı! Binlerce insan Paşinyan'ın istifasını istiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.