10 aşamada kurtaracak

Kovid-19’a karşı yüzde 90 etkili olan Pfizer ve BioNTech firmasının geliştirdiği aşı dağıtıma hazırlanıyor. Şimdiye dek yüz binlerce doz üretilen aşı, üretim hattından kargolanmasına kadar 10 aşamada insanlığı kurtaracak:

1- ÜRETİM: Aşı, steril fırçalamalar yapılan şişelerde toplanıyor.

2- ARITMA: Kirlenmemesi için sıvı filtrelendi.

3- DOLUM: 2021’de bir milyar doz hedefleniyor.

4- UYGUN DOZ: Aşılar, enjeksiyonlar için kullanılacak cam şişelere dökülmeye hazır.

5- KAPAKLAMA: Flakonlara mor kapaklar yerleştirildi.

6- GÜVENLİK: Aşının her bir dozu incelendi ve kontrol edildi.

7- SOĞUTMA: Aşının kararlı kalması için eksi 70 derecede tutulması gerekiyor.

8- NAKLİYE: Nakliye için donmuş durumda.

9- KARGO: Aşıların hepsi dağıtıma hazır.

10- KONTROL: Nakliye termal sıcaklık kontrolü sağlayan kasalarda yapılıyor.

Aşı sene sonunda ABD ve Avrupa’daki acil durumdaki kişilere yapılacak.