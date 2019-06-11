11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00
03:00'ten sonra uyu strese meydan oku!
İngiltere ve Avustralya’daki bilim adamları, gece saat 02:00’den önce uyku tutmayan bir grup katılımcıya kafeinden uzak durmayı, bol miktarda gün ışığına maruz kalmayı önerdi.
Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi. Uykusuzluk, stres ve depresyon seviyelerinde düşüş tespit edildi. Ayrıca geceleri geç yatma alışkanlığı olanların 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceğini kanıtlandı.