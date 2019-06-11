03:00'ten sonra uyu strese meydan oku!

Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi. Uykusuzluk, stres ve depresyon seviyelerinde düşüş tespit edildi. Ayrıca geceleri geç yatma alışkanlığı olanların 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceğini kanıtlandı.