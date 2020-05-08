Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0897
  • 7,6935
  • 390.125
  • 98398.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Tekne orucu nasıl tutulur

Tekne orucu nasıl tutulur

Tekne orucu nasıl tutulur

Anadolu'da eskiden Ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine “tekne orucu” denilir.

Tekne orucunda amaç çocuğun küçük yaşlarda oruç tutmaya alışması ve Ramazan ayının manevi iklimini ailesi ve toplumla beraber hissetmesini sağlamaktır. Öğlene kadar oruç tutan çocuk akşam anne yada babasına orucunu hediye eder. Bu adet yüzyıllar boyu devam etmiştir. Gün boyu aç ve susuz kalmaya bünyesi dayanmayan çocuklar için ‘çocuk orucu’ anne babalar tarafından böyle teşvik edilir.


Koyun sürüsü şehir merkezinden böyle geçti

Koyun sürüsü şehir merkezinden böyle geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kırmızı su kurbağa yavrularına emanet

2020'nin son 'Süper Ay'ından kartpostallık kareler