Tekne orucu nasıl tutulur

Tekne orucunda amaç çocuğun küçük yaşlarda oruç tutmaya alışması ve Ramazan ayının manevi iklimini ailesi ve toplumla beraber hissetmesini sağlamaktır. Öğlene kadar oruç tutan çocuk akşam anne yada babasına orucunu hediye eder. Bu adet yüzyıllar boyu devam etmiştir. Gün boyu aç ve susuz kalmaya bünyesi dayanmayan çocuklar için ‘çocuk orucu’ anne babalar tarafından böyle teşvik edilir.