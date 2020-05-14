Ramazan ayının geleneksel oyunu Hacivat'la Karagöz Kovid-19'a maskeleri ile dikkat çekti

Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Karagöz ve Hacivat oyunu gösterimine korona virüs önlemleri kapsamında ara verildi. Tokat’ta 22 yıldır karagöz oyunu oynatılan ve ayrıca her hafa bir tiyatro oyunu ile sanatseverlerle buluşan Münir Özkul Oda Tiyatrosunun kapıları yaklaşık 2 aydır kapalı. Köfte salonunun alt katında "Ekmek Arası Tiyatro" adı altında oluşturduğu toplulukla sahneye çıkarken ilk defa sanatına ara veren Tiyatro Sanatçısı Kemal Atangür ise tekrar oyunlarını sahneleyeceği günleri iple çekiyor. İş yeri kapandıktan sonra günlerini evinde yeni sezona hazırlık yaparak geçiren Atangür, sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi. Yaz mevsimi ile birlikte insanların korona virüs önlemlerini unutarak rehavete kapılmaması için usta tiyatrocu, Hacivat ve Karagöz’e maske takarak dikkat çekti. Atangür, “Karagöz’le, Hacivat maske takıyor, bizde takıyoruz. Çünkü bu hayatımızın gerçeği. Havalar ısınıyor, insanlar yavaş yavaş dışarıda olmak istiyor. Rehavete kapılmamamız, gerek sosyal mesafeye gerekse maskeye, kişisel temizliğimize ve el temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biranda tekrar başa dönme ihtimali var. Onun için diyoruz ki; ’rehavete kapılmayalım’ Karagöz’le Hacivat bile maske taktığına göre hepimiz takmalıyız” dedi.

Atangür, hem lokantasının hemde tiyatro salonun kapalı olmasının ekonomik olarak kendilerini etkilediğini ifade ederek, “Korona virüs sonrası günler için ön hazırlık yapıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Karagöz’ün mutfağındayım, böyle devam ediyor. Dışarı çıkmaktan vazgeçtiğimiz gibi Karagöz izlemekten de vazgeçtik. Ben olayım diğer bazı karagözcü arkadaşlar olsun bazı web sitelerinden yayın yapıyorlar. Ama ne olursa olsun Karagöz’ün tadı o değil. Yani Karagöz canlı olarak hayal perdesinden izlenmesi gereken bir sanat, birebir izlemeniz lazım. Televizyon, kamera, video işi bozuyor, maalesef o sıcaklığı yansıtamıyor” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Ufuk Ertekin’de eski günlerin özlemini yaşadıklarını belirterek, “İnşallah bu iş biter normale döneriz. Biz seyircimizi özledik, seyircimiz bizi özledi. Tef vurmayı özledik. Biran evvel normal hayata dönelim, bütün temennimiz bu” diye konuştu.

İHA