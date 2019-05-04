Hatay iftar vakti 2019: Hatay imsak saati kaçta? Hatay sahur ve iftar saatleri!

Hatay iftar vakti 2019 yılında da araştırılmaya başlandı. Hatay imsak saati kaçta? Hatay sahur ve iftar saatleri açıklandı mı? sorularının yanıtları tüm Müslümanlarca merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında İslam alemi bir çok ibadeti yerine getireceği gibi oruç ibadetini de yerine getirecek. On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyorlar. Hatay sahur ve iftar saatlerini sizler için araştırdık. 2019 Ramazan İmsakiyesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HATAY İMSAK VAKTİ SAHUR SAATİ KAÇTA?

Hatay'da imsak vakti 04:00 olarak açıklandı.

HATAY'DA İFTAR SAATİ- AKŞAM EZANI KAÇTA?

Hatay iftar vakti Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Hatay'da ilk iftar 19:33'te olacak. İlk oruç bu saatte açılacak.

2019 HATAY İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hatay imsakiyesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberimiz ’in hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmış olan oruç ibadeti, İslamın 5 şartından biridir.

Bu kadar mühim bir ibadeti ile ilgili olarak daha detaylı anlatmak gerekirse;

Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetleriyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamberimiz (a.s.) hayatında dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. 183. ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmekte, ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir.

184. ayette bu kapalılık kısmen giderilmiş, orucun “sayılı günlerde” tutulacağı beyan edilmiştir. Sayılı günler ile maksat Ramazan ayıdır. 14 Bakara suresinin 184 ve 185. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

(Oruç), sayılı günler(dedir)…

…Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun… Allah, bu ayetlere Ramazan orucunu tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır.

Orucun farz kılındığını bildiren ayetler de şunlardır:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir.

Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184).

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur. "Tok, açın halinden anlamaz" atasözü de bunu ifade eder.

Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır.

"Namaz ve sabırla yardım isteyin" (el-Bakara 2/153) ve "Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir"(ez-Zümer 39/10) gibi ayetler, "Oruç sabrın yarısıdır" (Tirmizî, “Da‘avât”, 86) diyen ve orucun Allah için olup mükafatını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.