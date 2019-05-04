Çorum imsak iftar sahur vakti: Çorum iftar ve sahur saati kaçta? Çorum Ramazan İmsakiyesi 2019

Çorum iftar ve sahur saati kaçta? bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Çorum Ramazan İmsakiyesi 2019 yılı için yayınlandı. Ramazan ayında milyonlarca müslüman ilk sahur vakti ile oruç tutmaya niyet edecekler ve ilk iftar vakti ile birlikte de orucunu açacaklar. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve 6 mayıs günü ilk iftar yapılacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutmak tüm Müslümanlara farz bir ibadettir. Bu açıdan Ramazan ayında tutulan oruç büyük önem teşkil eıtmektedir. Peki, Çorum imsak iftar sahur vakti açıklandı mı? Çorum iftar saati kaçta, sahur ne zaman yapılacak? işte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor.

ÇORUM İMSAK VAKTİ SAHUR SAATİ KAÇTA?

Çorum'da imsak vakti 03:47 olarak açıklandı.

ÇORUM İFTAR SAATİ- AKŞAM EZANI KAÇTA?

Çorum iftar vakti Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Çorum’da ilk iftar 19:47’de olacak. İlk oruç bu saatte açılacak.

2019 ÇORUM İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Çorum imsakiyesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberimiz ’in hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmış olan oruç ibadeti, İslamın 5 şartından biridir. Bu kadar mühim bir ibadeti ile ilgili olarak daha detaylı anlatmak gerekirse;

Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetleriyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamberimiz (a.s.) hayatında dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. 183. ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmekte, ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir.

184. ayette bu kapalılık kısmen giderilmiş, orucun “sayılı günlerde” tutulacağı beyan edilmiştir. Sayılı günler ile maksat Ramazan ayıdır. 14 Bakara suresinin 184 ve 185. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

(Oruç), sayılı günler(dedir)…

…Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun… Allah, bu ayetlere Ramazan orucunu tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır.

ORUCUN FARZ KILINDIĞINI BİLDİREN AYETLER DE ŞUNLARDIR:

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir.

Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184).

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur. "Tok, açın halinden anlamaz" atasözü de bunu ifade eder.

Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır.

"Namaz ve sabırla yardım isteyin" (el-Bakara 2/153) ve "Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir"(ez-Zümer 39/10) gibi ayetler, "Oruç sabrın yarısıdır" (Tirmizî, “Da‘avât”, 86) diyen ve orucun Allah için olup mükafatını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.