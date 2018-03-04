Türkiye'nin güçlü mühendis kızları yetişiyor

MÜHENDİS BİR AİLEDEN GELİYORUM



Ebru Özdemir

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Limak Vakfı Başkanı Mühendis bir aileden geliyorum. Annem de kızların eğitimiyle çok uğraşırdı. Dolayısıyla biz de sürdürülebilir bir proje yapmak istedik. Mühendislik orijinli bir şirketiz ve bana çok fazla CV geliyordu. Biz de kadınları mühendislik alanında destekleyelim ki sürdürülebilir olsun diye düşündük. Onlara kendimizin, partnerlerimizin ve çevremizdeki şirketlerin projelerinde destek olalım ve mentor atayalım dedik. mentorler, sınıf arkadaşlarımız ya şirket çalişanlarımız ya da çalışanlarımızın arkadaşları. Böyle halka halka büyütelim istedik. Bu yıl, 106 öğrenciye çıktık ve iki Suriyeli öğrencimizi projeye aldık. 30 farklı üniversiteden geliyorlar, elçi olup gittikleri üniversitelerde de örnek olmasını istiyoruz. “Ben Türkiye’nin mühendis kızıyım” diyor başkalarını da etkiliyor. Şu anda 30 üniversiteden 106 kızımız var, Kızlarımızın İngilizce bilmesi de gerekiyordu online İngilizce programı başlattık.

KIZLARIMIZ HER ALANDA BAŞARILI OLMALI

Topluma faydası olmayanın kimseye hayrı olamaz düşüncesiyle vereceğimiz bursun ön şartı olarak kızlarımızdan dört saat bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmalarını istedik. Mühendis kızlarımın her alanda başarılı olmasını istiyoruz. Kızların dört başı mamur olmasını istiyoruz. Boğaziçi ile sosyal mühendislik programı başlattık. Stajlarını ayarlayamayanlara staj yaptırtıyoruz, sonra da işe girmelerine destek oluyoruz. Biz kızların bir dönüştürme kabiliyetinin de olmasını istiyoruz. Erkek egemen bir dünyada, kadınların öz güveni yüksek, çağdaş, lider ruhlu, sorumluluk sahibi ve çevresine rol model olmasını istiyoruz. Şimdi liselere özendirme çalışmalarına gidiyoruz. İlk kez Hatay’da yapmıştık. Otuz bin öğrenciye ulaşıp matematiği iyi, fen kabiliyeti olanlara “mühendisliği seçin” diyeceğiz. Bu kızlarımızı daha sonra üniversitede takip edeceğiz. Türkiye’nin mühendis kızlarını daha aşağıdan yakalamayı hedefliyoruz. Ayrıca çocuklar için bir kitap çıkardık “Evimizin Küçük Mühendisleri” diye. Bunda cinsiyet ayrımı yok. Amaç, oyunlarla mühendisliği sevmeleri.

Projeye Suriyeli kızları da dahil ettik

Sevil Server Koç

LİMAK Holding Kurumsal İletişim direktörü

TMK Projesi için, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile proje fikrini paylaştık, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da projenin içine dahil oldu. Projenin her paydaşının kendine göre rolü, katkısı var. Bugün de artık lise ayağımız operasyonel hale geldi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile de paydaşız. Endüstri, Bilgisayar, Elektrik Elektronik, İnşaat, Çevre ve Makine mühendisliklerinden öğrencilerimiz var. İlk yıl LİMAK’ın 40. yılıydı, 40 öğrenciyle başladık. Bu yıl iki Suriyeli öğrenciyi projeye dahil ettik. Aile Bakanlığımızın yurtlarında mühendislik okuyan kızlarımıza da kontenjanımız var. Projede olmak için kriterlerimiz, ekonomik yetersizlik ve en az iki buçuk akademik puana sahip olmak. Şu anda 30 üniversiteden, 20 civarında şehirden, 106 öğrenci programda bulunuyor. Devlet üniversitelerindeki belli başarının üzerindeki kızlarımızı destekliyoruz.

Hedef insanları ve yapıları dönüştürebilmek

Pelin Rodoplu

BM Kalkınma Programı Portföy Yöneticisi

BM Kalkınma Programı olarak projeye destek olmaya çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hem yapılan bütün faaliyetlerin, parametrelere dikkat edilerek, bu konuda kapasitelerin geliştirilmesi, hem de verilecek eğitimlerin bu perspektifle oluşturulmasına katkı vermeye çalışıyoruz. Proje, çok geniş kapsamlı bir programa dönüşüyor, çok dinamik ve asıl hedefi hem insanları, hem de yapıları biraz dönüştürebilmek.

HALEP’TEN GELDİM

Fatima Zehra Anhamam

Gaziantep Üniversitesinde İnşaat ve endüstri mühendisliği okuyorum. Halep’ten 2014’te geldim. Hocam beni davet etti ve geldim tanıştım. Projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal mühendislik online eğitimi alıyorum. Türkçem için iyi oluyor. Türkiye ve Türkleri daha iyi anlıyorum.

ÖRNEK BİR PROJE

Seden Semiz

Projeye internetteki araştırmalarım sonucunda dahil oldum. Proje, kızların mühendislikteki yerini destekleyen, kendine güvenini, hayata karşı duruşu ve ondan sonrakilere örnek olma anlamında son derece faydalı.

BAŞKA HAYATLARA DA DOKUNACAĞIZ

Destina Cücen

Projeye ilk gelen ekiptenim,Aynı zamanda Limak Flarmoni Orkestrasının sunucusuyum. Proje, hepimizin hayatına imza attı. Amacı çağdaş,güçlü kızlar yetiştirmek. Limak’a “Türkiye’nin Mühendis Kızları”na teşekkür ediyoruz. Güçlü birer kadın oluyoruz, proje sayesinde hayatımız değişecek ve başka hayatlara dokunacağız. Kadınlar olarak Türkiye’nin, dünyanın her yerde, her meslekte var olmaya geliyoruz.

DEĞERLİ BİR İŞ YAPIYORLAR

Dilara Dayıoğlu

İki sene önce Boğaziçi’ndeki bir sivil kariyer etkinliğinde Ebru Özdemir ile karşılaşmamla projeyi tanıdım. Bu yıl mülakatları geçerek katıldım. Proje çok şey kazandırdı. Mentorum ve eşi mühendis, bu bana bir network sağlıyor. Kendimi garantide hissettiriyor. Proje bittikten sonra mentor olarak dahil olmak isterim. Çünkü değerli bir şey yaptıklarının farkındayım.

SOSYAL YANIMIZ GELİŞTİ

Aylin Arınç

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Endüstri mühendisi olarak mezun oldum. TMK’yı burs ofisinin duyurularında gördüm ve başvurdum. Başta burs programı sanıyordum ama bunun yanında sosyal mühendis olmamız için gönüllü kuruluşlarda çalışmaya teşvik ettiler, Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldırdılar. Online İngilizce ve sosyal mühendislik eğitimi aldık. Bu projeyle sadece dersleri değil, sosyal tarafımızı da geliştirmek gerektiğini öğrendim, daha çok insanlarla tanıştım. Networkumuzu artırmamızın çok önemli olduğunu gördüm. Şu an Arçelik’te üretim mühendisi olarak görev yapıyorum. Bundan sonra mühendis kızlara mentorluk yapmayı istiyorum. Türkiye’deki kadın mühendislerin sahada çalışmalarını ve erkek sayılarıyla orantılı bir şekilde artmasını istiyorum.