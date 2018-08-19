Türk sinemasının en iyi korku filmleri

Okul



Taylan Biraderlerin, Türk Korku Sinemasının 2000’lerdeki ilk örneğini ortaya koydukları Okul, dönemin en ilgi çekici yapımlarından biriydi. Sinemamızın şu an geldiği yerden farklı olarak bir gençlik korkusu olarak kurgulanan film, modern Türk korku sinemasının başlatıcısı olarak bilinir.

Araf

İkincisinin çekilmesi planlanan Biray Dalkıran imzalı Araf, 2000’lerin en akılda kalan yerli korkularından biriydi… Film, kürtaj meselesine getirdiği eleştiriyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Musallat

Alper Mestçi’nin yeteneklerini ilk kez gösterdiği film, Almanya’da başlayıp ülkemizde devam eden hikâyesiyle korkunç ve sürükleyici olmayı başarıyor. Musallat, Dabbe ile birlikte cin korkusunun kurallarını koyan filmlerden biri oluyor.

Küçük Kıyamet

Taylan Biraderlerin, İstanbul depremi ve bu sebeple ortaya çıkan felaket senaryolarından hareketle toplumsal bir depresyonu anlattıkları Küçük Kıyamet, Türk sineması açısından farklı bir yerde duruyor.

Dabbe 4 : Cin Çarpması

Dabbe filmiyle 2005 yılından sonra cin filmleri furyasını tetikleyen Hasan Karacadağ’ın Dabbe 4’ü, altı filme ulaşan serinin en korkuncu… Özellikle final sekansıyla hafızalara kazınmayı başarıyor.

Büyü

İpek Tuzcuoğlu, Özgü Namal, Okan Yalabık, Ece Uslu gibi oyuncuların rol aldığı bu sarsıcı film, dönemi için cin korku alt türü bakımından öncü yapımlardan biri kabul ediliyor.

Siccin 2

Alper Mestçi’nin yönettiği Siccin 2, yalnızca 2014 yılında başlayan serinin en iyisi değil aynı zamanda Türk korku sinemasının da en nitelikli yapımları arasında yer alıyor. Giriş sekansı ve efektleriyle öncü işlerden biri…

Baskın Karabasan

Can Evrenol’un ilk uzun metraj filmi Baskın, Türk Korku Sineması için milat özelliği taşıyor. Cin korkularından bunaldığımız bir dönemde, Avrupalı ustaları aratmayan sekansları ve şiddet dozuyla film, korku severlerin mutlaka görmesi gereken yapımlardan…

Deccal

Özgür Bakar’ın, Ammar, Azazil ve Helak’tan sonra bu türde çektiği en yetkin eseri olan Deccal, Roman Polanski’nin Rosemary’s Baby adlı filmi üzerine inşa edilirken, pek çok yerde 70’lerin klasikleşmiş korkusu The Omen’dan esinlenerek, kayda değer bir biçim denemesiyle karşımıza çıkıyor.

Naciye

Lütfü Emre Çiçek’in gerilim türündeki hikâyesi giderek “slasher”a dönüşen ve korku sinemamız adına eşine az rastlanan filmlerden… Baskın’la birlikte tür adına bir umut haline dönüştüğünü söylemek mümkün…

Bonus: Metin Erksan’ın The Exorcist’i uyarladığı filmi Şeytan (1974), meraklısı için görülmesi gereken bir klasik.